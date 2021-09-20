В Сети опубликовали последствия пожара в школе в Чугуеве: учиться невозможно (видео)

Из-за состояния школы после пожара решается вопрос, как будут учиться ученики.

В Чугуеве в здании СОШ №2 произошел пожар, который спасатели тушили на протяжении нескольких часов. Школа сильно выгорела и учиться в ней сейчас просто невозможно.

Также читайте В Житомире на предприятии произошел взрыв и пожар: пострадали трое работников

Видео последствий пожара выложили в Сети.

Чуть ли не полностью выгорели деревянные конструкции крыши и перекрытия над помещением спортзала.

"Огонь по конструкциям быстро распространился на значительную площадь. Всего на месте происшествия работало 12 единиц пожарно-спасательной техники и 50 человек личного состава ДСНС. Общая площадь пожара составляла около 500 кв .м. Горели деревянные конструкции крыши и перекрытия спортзала, а также частично двухэтажного здания школы", — сообщили в пресс-службе ГСЧС.

Пожар спасатели тушили всю ночь. Около 6:30 утра он был ликвидирован.

Предварительная причина пожара — короткое замыкание электропроводки. Погибших и пострадавших нет.

Напомним, что вечером 19 сентября около 19:30 на крыше двухэтажного здания школы №2 возник пожар. По информации спасателей, тушение осложнялось распространением огня пустотами крыши и возникновением прогаров.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку