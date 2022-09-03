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В Сети опубликовали видео взрыва на выставке в Чернигове, где пострадали дети

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В Сети опубликовали видео взрыва на выставке в Чернигове, где пострадали дети

Фото: скриншот с видео

Момент взрыва на выставке в Чернигове был зафиксирован журналистами во время съемки сюжета.

Сегодня днем, 3 сентября, в Чернигове возле художественного областного музея им. Галагана, на Валу раздался взрыв. В городе проходила выставка боеприпасов, во время которой один из них сдетонировал.

Момент взрыва зафиксировали журналисты съемочной группы телеканала "Суспільне.Чернігів".

По предварительной информации, причиной взрыва стал ручной противотанковый гранатомет.

В результате взрыва пострадали трое детей, двухлетний мальчик находится в тяжелом состоянии.

Напомним, 3 сентября в Чернигове на выставке боеприпасов у исторического музея около 13:30 раздался взрыв.

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