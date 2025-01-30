В Сети пишут, что подозреваемый во взяточничестве Тищук возглавит ТЦК в Ужгороде: командование "Запад" отреагировало

Должностное лицо в обмен за взятки предлагало военнообязанным избежать призыва на основании поддельных документов ВЛК о наличии тяжелых заболеваний.

Полковника Игоря Тищука якобы планируют назначить на должность начальника областного ТЦК. Такую информацию распространили некоторые Telegram-каналы.

Однако в оперативном командовании "Запад" специально в комментарии для ТСН.ua. опровергли эту информацию.

"Информация некоторых Telegram-каналов о возможном назначении Тищука на должность начальника областного ТЦК не соответствует действительности", – говорится в сообщении.

Напомним, СБУ в ноябре 2024 года сообщила о подозрении начальнику Ужгородского районного ТЦК Игорю Тищуку и заместителю комбрига терробороны. Их подозревают в получении взяток во избежание призыва. Они брали 4 тысячи долларов с человека. Оба чиновника действовали порознь.

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