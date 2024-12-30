В Сети пишут о хакерской атаке на Национальный телемарафон: что произошло на самом деле

1+1 Media сообщает об очередной попытке РФ дезинформировать украинское общество и распространение фейков.
В Сети пишут о хакерской атаке на Национальный телемарафон. Это – враждебный фейк!
В сообщениях сказано, что злоумышленники подменили телеконтент на сообщение о якобы угрозе удара "Орешником".
Это – вражеский вброс! Украинские телеканалы функционируют должным образом. Никаких жалоб от провайдеров или зрителей не получено, говорится в заявлении 1+1 Media.
"Обращаем ваше внимание, что сейчас информация об изломе эфирного вещания не подтверждена — телеканалы функционируют должным образом. Никаких жалоб от провайдеров или зрителей не получено. Похоже, враг распространил ложную информацию интернетом с целью дестабилизировать и запугать украинцев. В который раз напоминаем: читайте верифицированные медиа, не распространяйте сомнительную информацию, ведь враг только этого и ждет", – отмечает 1+1 Media.
Напомним, в Украине 19 декабря произошла самая масштабная кибератака на государственные реестры за последнее время – россияне предприняли попытку нарушить работу критически важной инфраструктуры государства. В результате атаки временно приостановлена работа Единых и Государственных реестров, которые находятся в компетенции Министерства юстиции Украины.
Читайте также: