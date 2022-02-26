В Сети показали, как киевляне коктейлями Молотова остановили оккупантов: ни один танк не прошел (видео)

Техника, идущая на прорыв, попала под шквал коктейлей.
Ночь в Киеве показалась спектоной. ВСУ, НГУ и другим подразделениям вместе с терробороной удалось отбросить оккупантов.
В Сети показали, как киевляне защищали свой город, используя коктейли Молотова.
"Вот вам пример, как работают коктейли Молотова. На окраине столицы киевляне устроили жесткий прием оккупантам: шедшая на прорыв техника попала под шквал коктейлей, все танки обезврежены. Живых россиян взято в плен", — подписали видео авторы.
На кадрах видно, как вражеский танк пытается проехать в столицу, а с высоты горожане забрасывают его коктейлями Молотова. Танк горит.
Отметим:
- Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса.
- Минобороны РФ сообщило о нанесении ударов по военной инфраструктуре Украины.
- После 5 часов утра 24 февраля были слышны взрывы в районе Борисполя, Харькова, Одессы и других крупных городов.
- Российские "Грады" били вдоль всей границы, от Луганска до Житомира.
- Украина закрыла небо для полетов.
- В МВД рассказали о российских обстрелах Украины.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на всей территории Украины вводится военное положение.
- В течение 24 февраля в результате российских обстрелов погибли 137 украинских военных и гражданских людей.
- По ориентировочным данным Минобороны Украины по состоянию на 15:00 25 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери :
- танки – до 80 единиц;
- боевые бронированные машины разных типов — 516;
- самолеты – 10;
- вертолеты — 7;
- личного состава — 2800.
Россия атаковала Украину: все новости о военном вторжении в режиме онлайн
Напомним:
- 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании "независимости" "ДНР" и "ЛНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ окончательно ратифицировал договоры о признании "ЛДНР".
- 22 февраля Совет Федерации Российской Федерации удовлетворил обращение президента РФ Владимира Путина и разрешил использование армии за рубежом.
- ЕС, США, а также другие страны одна за другой заявляют, что не будут признавать "независимость" "ЛДНР" и вводят санкции.
- С 24 февраля в Украине введено чрезвычайное положение.
.