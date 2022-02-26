В Сети показали, как киевляне коктейлями Молотова остановили оккупантов: ни один танк не прошел (видео)

В Сети показали, как киевляне коктейлями Молотова остановили оккупантов: ни один танк не прошел (видео)

Техника, идущая на прорыв, попала под шквал коктейлей.

Ночь в Киеве показалась спектоной. ВСУ, НГУ и другим подразделениям вместе с терробороной удалось отбросить оккупантов.

В Сети показали, как киевляне защищали свой город, используя коктейли Молотова.

"Вот вам пример, как работают коктейли Молотова. На окраине столицы киевляне устроили жесткий прием оккупантам: шедшая на прорыв техника попала под шквал коктейлей, все танки обезврежены. Живых россиян взято в плен", — подписали видео авторы.

На кадрах видно, как вражеский танк пытается проехать в столицу, а с высоты горожане забрасывают его коктейлями Молотова. Танк горит.

Отметим:

По ориентировочным данным Минобороны Украины по состоянию на 15:00 25 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери :

танки – до 80 единиц;

боевые бронированные машины разных типов — 516;

самолеты – 10;

вертолеты — 7;

личного состава — 2800.

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Напомним:

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