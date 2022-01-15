В Сети показали, как в Польше из-за технической неисправности сажали самолет "Мрия" (видео)

Самолет приземлялся в густом тумане.

Самый большой в мире самолет Ан-225 "Мрия" недавно совершил аварийную посадку в польском городе Жешув.

В Сети опубликовали видео приземления самолета.

Во время приземления все было окутано туманом, а взлетная полоса не была видна до последнего.

Когда самолет находился в Польше, у него обнаружили техническую неисправность. Командир самолета Дмитрий Антонов объяснил, что после посадки техники всегда проверяют шасси и они заметили два поврежденных болта. По его словам, эти болты не удерживают именно шасси, а только датчик положения шасси "полет-земля". Посадка в городе Ряшев прошла в штатном режиме.

После устранения неисправности самолет отправился в Китай.

Напомним, что в Польше в Щецине в аэропорту эстрено посадили самолет авиакомпании Wizz Air, следовавший из Гамбурга в Киев. Во время полета одному из пассажиров на борту самолета внезапно стало плохо. 47-летний мужчина потерял сознание.

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