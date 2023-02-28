В Сети показали, как выглядел Ан-225 "Мрия" в Гостомеле в 1989 году (фото)

На фото самолет только что вернулся из Франции.

Самолет Ан-225 "Мрия", уничтоженный российскими оккупантами, в июне 1989 года вернулся в Украину из Парижского авиасалона в Ле-Бурже. Там продемонстрировали его способности.

Уникальное фото, сделанное в Гостомеле Киевской области, опубликовали на странице "Старые фотографии" в Facebook. Оно сохранилось в семейном архиве украинца.

Фото: Алексей Терентьев

"Июнь 1989 год. Гостомель. После авиасалона в Ле-Бурже. Из домашнего архива", – говорится в сообщении.

На снимке можно увидеть, что на "Мрії" размещается первый советский орбитальный корабль многоразового использования "Буран". Его также демонстрировали в авиасалоне. Чтобы перевезти космический аппарат во Францию и обратно, его закрепили сверху на самолет.

Напомним, новый Ан-225 будет создан на базе недостроенного брата-близнеца "Мрії". Авиаконструкторы ГП "Антонов" уже над этим работают, а пока идет демонтаж фюзеляжа разрушенного самолета.

Читайте также: