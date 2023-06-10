В Сети показали, как выглядит Каховское водохранилище после уничтожения дамбы: видео

Теперь на месте Каховского водохранилища одни лужи.

Каховское водохранилище, когда-то третье по величине в Европе, теперь больше похоже на маленькие озера.

Видео водохранилища показал журналист Андрей Цаплиенко.

"Лужи. Вот во что российская мр*зота превратила Каховское водохранилище", — подписал он видео.

В Сети показали, как выглядит Каховское водохранилище после уничтожения дамбы

Следует отметить, что к Каховского водохранилища потеряно более трети воды, которую накопили благодаря весеннему половодью. По состоянию на 06:00 10 июня уровень Каховского водохранилища в районе Никополя составлял 10,55 м. Что почти на 1,2 м ниже предыдущих суток.

По состоянию на утро 10 июня из водохранилища в результате подрыва дамбы россиянами вытекло 62% объема воды. Этот уровень продолжает снижаться.

Читайте также: