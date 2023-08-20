В Сети показали, как выглядит затопленная Каховская ГЭС (видео)

В результате совершенного россиянами теракта на Каховской ГЭС разрушены 11 пролетов верхней части дамбы с 28-ми, а из машинного зала ГЭС произошла утечка 150 тонн смазки.

Видео последствий показал представитель Оперативного командования "Юг" полковник Владислав Назаров.

"Видно разрушенную водосливную дамбу, здание машинного зала разломилось на две части, и одна из этих частей наполовину погрузилась в воду", — говорится в сообщении.

Также отмечается, что полностью разрушены судоходный шлюз и земляная плотина между зданием ГЭС и судоходным шлюзом у правого берега.

Как выглядит разрушенная Каховская ГЭС

Раньше мы показали, что осталось от Каховского водохранилища.

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