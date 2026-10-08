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- Украина
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В Сети показали квартиру в Одессе за $8900: ее состояние шокировало украинцев
Украинцы шокированы из-за состояния квартиры в Одессе, которую продают почти за 9 тысяч долларов.
В Одессе продают небольшую квартиру за 8900 долларов, однако состояние жилья изрядно удивило пользователей Сети. Видео с квартирой стало вирусным в TikTok, собрав около миллиона просмотров.
Об этом рассказала риэлтор Алена .
Что известно о квартире
Она рассказала, что уже долгое время не может продать эту квартиру. По ее словам, жилье расположено примерно в 15 минутах от центра Одессы, а его площадь составляет всего 19 квадратных метров.
В помещении есть газовый котел, санузел и комната с окном. Однако больше всего внимания привлекло состояние стен — на них заметен грибок.
«Газовый котел есть — уже лакшери жизнь. Унитаз стоит, комната с окном есть», — иронически прокомментировала жилье риэлтор.
Она также пошутила о плесени на стенах, отметив, что весной там уже собрали урожай грибов, а осенью может появиться новый.
Пользователи Сети активно обсудили объявление. Многие считают, что цена квартиры не соответствует ее состоянию.
«За что такая цена? У нас дома большие с двором и хозяйственными постройками за 6 тысяч»;
«Сама жила бы там?»;
«Нужно переделать входную дверь на дверь с окном для доступа света»;
«Я бы даже не зашла туда, не то что купить»;
«Это ужас. Такое не только покупать, а смотреть не следует»;
«У кого есть деньги, покупайте. Будет где остановиться, когда приедете на море»;
«Ее и бесплатно не нужно. Там нужно все сломать и заново строить», — пишут в комментариях.
Напомним, в Киеве нашли квартиру, которую сдают всего за 4 тысячи гривен в месяц — это одна из самых низких цен на аренду в столице. Жилье площадью 31,7 кв. м расположено на улице Донецкой в Соломенском районе, в пятиэтажной «хрущевке». Квартира без мебели и нуждается в капитальном ремонте: в комнате старые обои, изношенный паркет и деревянные окна, а на кухне есть только газовая плита и мойка. Владельцы также ищут арендаторов без домашних животных, а при заселении нужно оплатить за первый и последний месяц.