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В Сети показали новые спутниковые снимки Каховской ГЭС после подрыва оккупантами

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
1456
Время на прочтение
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В Сети показали новые спутниковые снимки Каховской ГЭС после подрыва оккупантами

Каховская ГЭС после подрыва окупантов

В результате подрыва оккупантов на Каховской ГЭС было разрушено 11 пролетов верхней части дамбы.

Российские оккупанты подорвали дамбу Каховской ГЭС в ночь на 6 июня 2023 года. Террористические действия российских захватчиков повлекли за собой масштабную катастрофу – были затоплены десятки населенных пунктов и уничтожены дома украинцев.

В Сети показали новые спутниковые снимки Каховского водохранилища после подрыва оккупантами.

На фотографиях видно, что местность, где раньше было водохранилище, все больше покрывается растительностью.

Спутниковые снимки Каховской ГЭС/Фото: Крымский ветер / ©
Спутниковые снимки Каховской ГЭС/Фото: Крымский ветер
Спутниковые снимки Каховской ГЭС/Фото: Крымский ветер / ©
Спутниковые снимки Каховской ГЭС/Фото: Крымский ветер
Спутниковые снимки Каховской ГЭС/Фото: Крымский ветер / ©
Спутниковые снимки Каховской ГЭС/Фото: Крымский ветер

Напомним, главный государственный санитарный врач Игорь Кузин заявил, что 30 августа штаб завершил работу по ликвидации последствий подрыва Каховской ГЭС.

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Дата публикации
Просмотры
1456
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