В Сети показали новые спутниковые снимки Каховской ГЭС после подрыва оккупантами

В результате подрыва оккупантов на Каховской ГЭС было разрушено 11 пролетов верхней части дамбы.
Российские оккупанты подорвали дамбу Каховской ГЭС в ночь на 6 июня 2023 года. Террористические действия российских захватчиков повлекли за собой масштабную катастрофу – были затоплены десятки населенных пунктов и уничтожены дома украинцев.
В Сети показали новые спутниковые снимки Каховского водохранилища после подрыва оккупантами.
На фотографиях видно, что местность, где раньше было водохранилище, все больше покрывается растительностью.
Напомним, главный государственный санитарный врач Игорь Кузин заявил, что 30 августа штаб завершил работу по ликвидации последствий подрыва Каховской ГЭС.
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