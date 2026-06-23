В Сети показали разрушенный мост в Крыму: как выглядит после атаки

Железнодорожный мост в Крыму / © "Схеми"

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В Сети опубликовали спутниковые снимки от 23 июня. На них виден железнодорожный мост через Северокрымский канал после того, как его повредили бойцы Сил специальных операций ВСУ во время атак 22 и 23 июня.

Об этом сообщают «Схемы».

По информации Сил специальных операций, операция по ликвидации стратегического объекта была проведена подразделением Middle Strike ССО в сотрудничестве с представителями подпольного Движения сопротивления.

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«Подразделения Middle Strike Сил специальных операций во взаимодействии с подпольщиками Движения сопротивления ССО уничтожили железнодорожный мост через Северокрымский канал, во временно оккупированном Крыму, вблизи села Раздольное», — отметили в ведомстве.

Железнодорожный мост в Крыму. / © "Схеми"

Военные объясняют, что этот мост был очень важен для окупантов. Он был частью пути, по которому Россия доставляла оружие и ресурсы как для своей армии на юге Украины, так и для поддержки военных объектов внутри самого Крыма.

Напомним, в ночь на 18 июня Силы спецопераций ВСУ успешно атаковали железнодорожный мост через Северокрымский канал вблизи Роздольного, который является ключевым звеном логистики захватчиков в направлении Крыма.

В свою очередь в ССО объявили, что «железнодорожного моста через Северокрымский канал в Крыму больше не существует».

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