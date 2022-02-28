В Сети показали последствия обстрелов Бородянки российскими оккупантами (фото)

Украинская армия героически противостоит жестокому врагу.

Народная депутат от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко показала результат обстрелов российскими захватчиками города Бородянка в Киевской области.

Оккупанты разрушили здание местной администрации, а также нанесли разрушения в жилом секторе.

"В Киевской области - одна из самых сложных ситуаций, враг лезет в столицу и разрушает города и городки вокруг. Это Бородянка. Российский фашистский оккупант разрушил здание местной администрации, орки обстреливают жилой сектор, многие дома повреждены. Но ВСУ и силы терробороны дают отпор!" Все будет Украина! - говорится в посте.

В Киевской области – одна из самых сложных ситуаций, враг лезет в столицу и разрушает города и городки вокруг. Это... Опубликовано Iryna Gerashchenko Понедельник, 28 февраля 2022 г.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 6:00 28 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

самолеты — 29

вертолеты — 29

танки – 191

боевые бронированные машины — 816

пушки — 74

ЗРК "Бук" — 1

"Грады" — 21

автомобильная техника — 291

цистерны – 60

БпЛА ОТР2 – 3

корабли и катера — 2

Личный состав ориентировочно – 5300

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению: