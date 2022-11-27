В Сети показали видео патрульных с места ракетного удара в Киеве 23 ноября

Патрульные дежурили, как вдруг в нескольких десятках метров от них произошел мощный взрыв.

Во время массированного российского ракетного обстрела Киева 23 ноября патрульные полицейские оказались в нескольких десятках метров от места взрыва.

Видео в Facebook обнародовал первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

По его словам, инспекторы батальона ТОР Андрей Буценко, Владимир Шишков и Виталий Бондарев двигались по своему квадрату патрулирования. Вдруг, в нескольких десятках метров от них произошел мощный взрыв.

Правоохранители сразу прибыли на место инцидента. Они начали оказывать к медицинской помощи пострадавшим. Одному мужчине с тяжелым ранением конечности наложили турникет и передали военным медикам.

Через несколько к ним присоединились дополнительные экипажи полиции, кареты "скорой" и спасатели.

Далее патрульные обеспечили беспрепятственный проезд оперативного транспорта, охрану места происшествия и помощь в эвакуации потерпевших.

"Мы и раньше никогда не знали, что приготовила следующая смена, какие челенджи. Сейчас — тем более. Но мы готовы делать все от нас необходимое, чтобы прийти на помощь и защитить. Как и каждый член общества должен сейчас делать все возможное, чтобы позаботиться о безопасность. Свою и родных", — говорят правоохранители.

Напомним, в Киеве под сас массированной ракетной атаки РФ 23 ноября в результате попадания в жилой дом погибли три жителя, среди которых есть 17-летняя девушка. Тогда вся Киевская область осталась без света. Также в столице были приостановлены поставки воды.

Кроме того, одна из российских ракет попала в многоэтажку в Вышгороде Киевской области. Погибли 6 человек.

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