В Сети появилась "политическая реклама" Залужного: что на самом деле происходит — ЦПД

Вражеская ИПСО, связанная с назначением нового главнокомандующего Вооруженными Силами Украины, направлена на то, чтобы расшатать украинское общество.

В Сети появилась реклама ряда вновь созданных сайтов, которые выглядят как "политическая" реклама генерала Валерия Залужного, который недавно был уволен с должности главнокомандующего ВСУ.

В Центре противодействия дезинформации сообщили, что враг таким образом проводит информационно-психологическую спецоперацию (ИПСО).

Таким образом, оккупанты пытаются расшатать украинское общество после назначения нового главнокомандующего Вооруженными Силами Украины.

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Кроме того, ссылки оттуда перенаправляются на телеграм-бот, собирающий данные пользователей.

“С помощью таких сайтов и чат-ботов враг собирает персональные данные украинцев, в том числе военнослужащих, которые будут использовать во время своих операций влияния. Итак, держите разум холодным и всегда критически оценивайте информацию!” – говорится в сообщении ЦПД.

Напомним, генерал Валерий Залужный уже вошел в историю. За почти два года полномасштабного вторжения он заслужил уважение и доверие как военных, так и гражданских. Неудивительно, что решение о замене главнокомандующего ВСУ вызвало немало споров, в частности, некоторые считают, что все произошло так, как мало, а другие – категорически не согласны с его целесообразностью.

ТСН.ua собрал реакции политиков и лидеров мнений на отставку Валерия Залужного.

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