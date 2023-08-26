В Сети появились фото с места авиакатастрофы на Житомирщине

В Житомирской области 25 августа произошло столкновение двух самолетов L-39, в результате которого погибли три пилота.
Фото с места трагического инцидента в Житомирской области показали в Радио Свобода.
На кадрах видны одни обгоревшие обломки самолетов. Их уже переместили на грузовики, чтобы убрать место авиатрощи. От двух L-39 почти ничего не осталось.
"Так выглядит место авиакатастрофы в Житомирской области, где упали два украинских самолета L-39", — подписали фото корреспонденты Радио Свобода.
Напомним, во время выполнения боевого задания в небе вблизи Житомира столкнулись два учебно-боевых самолета L-39. Погибли 3 пилота Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины.
ДБР уже начало расследование обстоятельств столкновения. Предварительная квалификация правонарушения: нарушение правил полетов или подготовки к ним (ст. 416 УК Украины).
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