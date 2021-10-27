В Сети появились первые фото якобы виновника смертельного ДТП в Харькове

В соцсетях юзеры считают, что парня пытаются "отмазать".

В харьковских Telegram-каналах появились первые фотографии якобы виновника смертельного ДТП.

Об этом сообщает "Харьков.1654".

"В здравом уме. Самостоятельно ходит", - говорится в сообщении.

По информации Харьков LIVE, родители парня, который был за рулем Infiniti, сразу после инцидента подали заявление об угоне этого автомобиля.

"Пытаются отмазать?", - риторически спрашивают пользователи соцсети.

t.me/h_saltovka

Также Telegram-канал "ХС.Харьков" утверждает, что подписчица прислала скрины якобы переписки с виновником ДТП, где он рассказывает, что уже не раз сбивал людей и ему за это ничего не было.

В конце парень добавил, что лучше "иметь кучу денег и спокойно гулять".

Напомним, что в Харькове произошло масштабное ДТП, в котором погиб один человек.

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