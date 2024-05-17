В Сети появились спутниковые снимки аэродрома "Бельбек" после ракетного удара

На месте горения раньше находились самолеты.

Появились спутниковые снимки последствий недавних попаданий по аэродрому Бельбек в оккупированном Крыму.

Об этом сообщает аналитический канал Deep State.

На снимках за 16 мая 2024 заметны следы горения на нескольких местах, где 1 мая 2024 находились самолеты.

Также на первой паре снимков визуализируются последствия горения массива цистерн с ОСН.

Напомним, что в ночь на 15 мая был нанесен удар по аэродрому "Бельбек" в оккупированном Крыму. По информации российского оппозиционного телеграмм-канала ASTRA, в результате удара были уничтожены ЗРК С-400, 2 самолета МиГ-31 и состав горюче-смазочных материалов. Также есть потери среди личного состава.

Кафиры заявили, что сбили ракеты вблизи "Бельбека".

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