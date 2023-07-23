В Сети появились жуткие фото разрушенного РФ Спасо-Преображенского собора в Одессе

В результате ракетной атаки по Одессе разрушен Свято-Преображенский кафедральный собор

Российская атака в ночь на 23 июля 2023 уничтожила Свято-Преображенский кафедральный собор в Одессе.

Подходящие фото в Сети продемонстрировало местное одесское интернет-издание "Думская".

"Разрушение колоссальные, попало в правую часть и пробило до минус первого этажа. Половина собора осталась без крыши. Нарушены центральные сваи, фундамент. Вылетели все окна, лепнина. Был пожар, загорелась часть, где в церкви продаются иконы и свечи", — рассказал Общественному парламенту.

Собрали немного исторической информации об этом храме:

В августе 1794 г. состоялось торжественное освящение города Одессы, во время которого на Соборной площади было освящено место строительства церкви в честь Николая Чудотворца, а в 1795 г. был заложен первый камень. Торжественное освящение церкви произошло 25 мая 1809 г.

2 марта 1932 г. – собор был закрыт. В 1936 г. мощным взрывом были полностью разрушены сначала колокольня, а затем и собор.

Собор был восстановлен в 2005 году.

В 2010 году патриарх РПХ Кирилл освятил Верхний храм Одесского кафедрального Спасо-Преображенского собора.

В настоящее время храм принадлежит УПЦ МП.

В храме хранилось немало христианских святынь.

В Одессе в результате российской атаки разрушен Спасо-Преображенский собор (15 фото)

Напомним, что в результате ночной российской атаки погиб человек. Представители властей Одессы уже выразили свои соболезнования семье погибшего.

Добавим, что в результате вражеской атаки в Одессе пострадали 18 человек, среди них — 4 детей. В больницы города госпитализированы 14 человек, трое из них – дети.

Напомним, что в Одессе вследствие вражеской атаки повреждение гражданской инфраструктуры, жилых домов и религиозного учреждения.

Напомним, что ранее в Одесской области прогремели мощные взрывы.

Также Запорожью угрожала враждебная баллистика.