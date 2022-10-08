В Сети появилось фото ликвидации последствий взрыва на Крымском мосту

В результате взрыва на Крымском мосту возник масштабный пожар. Взрыв прогремел около шести часов утра.

Пожар продолжался несколько часов, впоследствии в МЧС России заявили, что о ликвидации открытого огня на Крымском мосту, пишут росСМИ.

"Воспламенение цистерн с дизельным топливом на Крымском мосту погашено, открытое горение сейчас не наблюдается. Для тушения пожара задействовали 250 спасателей и 70 единиц техники", — сообщили в пресс-службе МЧС.

Фото/Telegram: Медуза

Взрыв на Крымском мосту

Утром 8 октября на Крымском мосту произошел пожар, возникший в результате взрыва. В результате пожара разрушены железнодорожное и автомобильное полотно. Движение по мосту перекрыто.

По предварительным данным, вспыхнула якобы цистерна с топливом. Впоследствии оккупационные "власти" Крыма заявили, что движение по Керченскому мосту полностью закрыто, готовится запуск паромной переправы.

Президент РФ Владимир Путин создал правительственную комиссию в связи с чрезвычайным событием. В антитеррористическом комитете РФ заявили о своей версии – на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля. Это привело к возгоранию семи железнодорожных топливных цистерн.

В антитеррористическом комитете РФ заявили о своей версии – на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля. Это привело к возгоранию семи железнодорожных топливных цистерн. Два автомобильных пролета моста частично обрушены.

Военный эксперт Александр Мусиенко подчеркнул, что мощный взрыв на Крымском мосту – это только начало. Российским захватчикам нужно как можно быстрее убегать из Крыма, поскольку ВСУ продолжат уничтожать военные объекты на временно оккупированном полуострове.

"После того, как украинские военные в лицах генералов Залужного, Забродского признали способность наносить удары по военным объектам в оккупированном Крыму, я считаю, что оккупантам давно стоило бы задуматься и воспользоваться тем, чтобы покинуть Крым. Украина доказывает, что имеет целенаправленный план по освобождению своих территорий и будет и дальше его соблюдать. Это касается и подрыва обеспечения российских войск", — отметил он.

Реакция Украины

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, комментируя пожар на Крымском мосту, подчеркнул, что "все незаконное должно быть разрушено".

"Крым, мост, начало. Все незаконное должно быть разрушено, все украдено – возвращено Украине, все российское оккупационное – изгнано", — говорится в сообщении.

Министерство обороны Украины, комментируя взрыв и значительное повреждение Крымского моста, напомнило об уничтожении уже двух символов оккупационных властей во временно оккупированном Крыму.

"Ракетный крейсер "Москва" и Керченский мост – два печально известных символа российской власти в украинском Крыму – уничтожены. Что на очереди, россияне?", — говорится в сообщении.

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