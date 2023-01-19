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В Сети появилось новое видео с украинским пограничником, напугавшим белорусов "угрожающим жестом"

В Сети появилось новое видео с украинским пограничником, напугавшим белорусов "угрожающим жестом"

Автор
Оксана ЗинченкоОксана Зинченко
Дата публикации
Просмотры
3740
Время на прочтение
1 мин
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В Сети появилось новое видео с украинским пограничником, напугавшим белорусов "угрожающим жестом"

Скриншот с фото

В Сети появилось новое видео с военнослужащим Государственной пограничной службы Украины, напугавшим белорусов одним жестом.

Украинский военный с позывным "Шульц" продолжает защищать нашу границу вместе с собратьями.

Соответствующее видео пограничника обнародовал в Сети его товарищ.

Очевидно, теперь популярность "Шульца" на белорусском пропагандистском телевидении стала поводом для шуток его собратьев. Так, автор видео иронически сказал, что покажет подписчикам того самого "грозу белорусов".

На видео видно, что украинские защитники едут на авто, а лицо "звезды" белорусской пропаганды остается прикрытым. Военный поздравил зрителей и с иронией повторил жест, на который так жаловалась белорусские пограничники.

Напомним, ранее белорусские пограничники, контролируемые самопровозглашенным белорусским президентом Лукашенко, заявили, что якобы украинские коллеги "провоцируют угрожающими жестами". По этому поводу пропаганда РБ сняла целый сюжет.

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Дата публикации
Просмотры
3740
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