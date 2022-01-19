В Сети появилось видео момента аварии международного автобуса, за рулем которого умер водитель

В Сети появилось видео момента аварии международного автобуса, за рулем которого умер водитель

Мужчину после аварии не смогли даже довести в больницу

Снес дерево, задел несколько легковушек, а затем врезался в магазин — в Одессе двухуровневый рейсовый автобус на несколько часов остановил движение по улице. Один человек погиб, еще один получил травмы.

Об этом идет речь в ТСН.14.00.

Водитель внезапно выехал на встречную – в салоне в это время были пассажиры. Поочередно бус ударил четыре легковушки и, не останавливаясь, сбил дерево. Остановила его только витрина лавки, в которую он врезался.

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Пассажиры автобуса рассказывают, водителю стало плохо за рулем, он потерял сознание, после ДТП его забрала скорая, но мужчина умер по дороге в больницу. Чудом во время аварии не пострадали пассажиры.

Незначительные травмы получил водитель легковушки, который задел неуправляемый автобус.

«Я вижу, что автобус начинает вести влево, на встречную полосу. Водители пытались выворачивать, но первая, вторая машина, третья задела меня. Пытались достать водителя, он был без сознания», — рассказывает один из водителей, который был на месте аварии.

Новости Одессы: рейсовый автобус выехал на встречную – пассажиры чудом не пострадали

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