В Сети появилось видео якобы с телефонов пассажиров Infiniti, которым управлял 16-летний парень в Харькове

Активисты утверждают, что эти ролики были сняты за несколько минут до трагедии.
В Харькове активистам стали доступны якобы видео с телефонов пассажиров Infiniti под управлением 16-летнего парня.
В информации, которая появилась в Telegram-канале "ХС.Харьков" и в Instagram активистов, утверждается, что ролики были сняты за несколько минут до трагедии.
"Обстановка, диалоги — все на видео", - говорится в сообщении.
На видео видны проезды авто на красный свет светофора, езду под 200 км в час и даже есть эпизод, когда чуть не сбили человека за считанные минуты до кровавого ДТП.
Напомним, что столкновение произошло на перекрестке проспекта Гагарина и улицы Одесской. На записях с камер видеонаблюдения видно, что водитель Infiniti пролетел на красный свет, после чего врезался в Chevrolet. Водитель второй машины погиб на месте. Находившийся за рулем "японца" парень и его пассажиры попали в больницу.
Сегодня, 27 октября, 16-летнему Николаю Х. объявили подозрение. Ему грозит от 3 до 8 лет лишения свободы.
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