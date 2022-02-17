В Сети появился фейк о списании денег с карточек на нужды ВСУ в случае нападения России

В Сети появился фейк о списании денег с карточек на нужды ВСУ в случае нападения России

Ложную информацию распространяли с фейкового Telegram-канала "Национального Корпуса".

В Сети распространяют фейк о том, что DDoS-атаки на сайты банков Украины было якобы тестированием правительства ограничения объема денег населения для передачи их военным.

Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации в четверг, 17 февраля.

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"DDoS-атаки на сайты банков Украины – "тестирование правительством страны ограничения объема денежных средств населения для передачи их военным". Такую дезинформацию распространяет фейковый Telegram-канал от имени "Национального Корпуса", – сообщили в Центре.



Там подчеркнули — "Национальный Корпус" сообщил, что вышеупомянутый аккаунт является фейковым.

"Нет! Никто не собирается забирать деньги вкладчиков украинских банков и передавать их военнослужащим Вооруженных Сил Украины. Все банки на территории Украины работают в пределах действующего законодательства. А законом подобный механизм "заимствования" не предусмотрен", – сообщили в Центре противодействия дезинформации.

Напомним, 15 февраля была совершена масштабная DDoS-атака на почти все украинские банки, "Действие" и ряд госсайтов, в частности – Минобороны и Вооруженных сил.

СБУ заметила след иностранных спецслужб во время DDoS-атак на украинские сервисы. По мнению киберспециалистов, в таких атаках может быть заинтересована только одна страна – Россия.

Кибератаку на государственные сайты назвали самой большой в истории Украины

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