В Сети предполагают об увольнении Олещука: откуда слухи и что ответили в Воздушных силах

О возможных изменениях в руководстве Воздушных сил ВСУ заявил и нардеп Гончаренко.

В воскресенье, 10 марта, в официальном Telegram-канале командующего Воздушными силами Николая Олещука изменились фото и название. Ранее канал назывался "Николай Олещук", а был переименован в более официальную "Командующий Воздушных сил ВС Украины".

Это дало основания для слухов в Сети. Telegram-каналы стали предполагать, что вероятно, Олещук будет уволен.

Впоследствии нардеп Алексей Гончаренко заявил, что кадровые изменения возможны в командовании Воздушных сил, а также в Военно-морских силах Украины.

"Скорее всего, будут изменения в руководстве Воздушных сил ВСУ", – отметил Гончаренко. "В общем, ждем. Но есть такие слухи, что и в ВМС, и в Воздушных силах будут изменения", – добавил он.

Издание LIGA.net спросило спикера Воздушных сил Юрия Игната, с чем связано такое переименование. Игнат ответил, что это личный Telegram-канал Олещука и замена фото и названия является решением командующего.

Он добавил, что Олещук "просто так захотел".

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