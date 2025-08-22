ТСН в социальных сетях

Украина
4535
1 мин

В Сети призвали жителей Киевщины быть осторожными - РФ считает, что "нашла" завод с "Фламинго"

В Сети призвали жителей Киевской области не пренебрегать сигналами об опасности.

Вера Хмельницкая
Ракета "Фламинго"

Ракета "Фламинго" / © Associated Press

В Украине начали производить ракеты «Фламинго». Эта информация облетела не только ведущие украинские и западные СМИ.

В частности, россияне считают, что именно в Киевской области находится место производства ракет «Фламинго» — такую информацию массово распространяют во вражеских пабликах.

Военкоры государства-агрессора в Телеграмм-каналах утверждают, что нашли вероятное место производства украинских ракет «Фламинго» компании Fire Point.

Россияне утверждают, что смогли выявить расположение складов «Фламинго», отталкиваясь от названия фирмы на попавших в кадр мешках, а также благодаря сравнению фотографий склада по объявлению аренды.

Украинская сторона не называла конкретного места производства ракет!

В Сети призывают жителей Вишневого, Святопетровского, Крюковщины, Тарасовки проявлять особое внимание и не пренебрегать сигналами тревоги.

Возможно, россияне традиционно попытаются оправдать удары по гражданскому населению, ссылаясь на информацию о заводе, которую они якобы знают.

Напомним, Associated Press опубликовало репортаж с места производства ракеты «Фламинго» и ударных дронов, созданных украинской компанией Fire Point, являющейся одним из лидеров оборонной промышленности Украины.

Журналисты посетили просторный состав компании, где звучала рок-музыка. Им показали ударные беспилотники FP-1 с дальностью полета до 1600 км, а также впервые публично представили ракету «Фламинго».

18 августа министр обороны Украины Денис Шмыгаль подтвердил, что в Украине начато производство дальнобойной ракеты «Фламинго».

