В Сети "пугают" мобилизацией украинцев с паспортами Молдовы: что говорит ТЦК

Мобилизация мужчин с паспортами Молдовы

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В Одесском ТЦК опровергли фейк о мобилизации лиц с двойным гражданством. В частности, речь идет о мужчинах, имеющих украинский и молдавский паспорта.

Об этом передает пресс-служба Одесского областного ТЦК и СП.

«В сети, в частности, в анонимных телеграмм-каналах, распространяется сфальсифицированный документ якобы от имени Одесского областного ТЦК и СП. В нем говорится о якобы мобилизации лиц с двойным гражданством (Украина-Молдова)», — говорится в сообщении.

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ТЦК этот «документ» называет «низкопробным подлогом», а изложенную в нем информацию — дезинформацией, направленной на дестабилизацию ситуации в регионе.

Руководство Одесского областного ТЦК и СП уверяет, что никаких подобных предписаний не выдавало.

Там пояснили, почему этот документ является подделкой:

1. Несуществующий указ президента Украины:

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Фейк ссылается на вымышленный указ президента №69/2025 от 24.02.2025. Действующий указ с номером 69/2025 датирован 05.02.2025 и касается других вопросов.

«Документ» противоречит требованиям Инструкции по делопроизводству в ВСУ:

указан несуществующий служебный электронный адрес;

допущены грубые нарушения в структуре и форме документа;

указано лицо, которое не занимает должности начальника Одесского областного ТЦК и СП.

3. Языковые признаки подделки:

Текст содержит многочисленные грамматические ошибки, несвойственную официальной документации лексику и русизмы — характерные черты фейковых «документов», созданных вражескими информационными операциями.

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По мнению ТЦК, цель этого вброса — дискредитация мобилизационных мероприятий, провоцирование паники и спекуляция на чувствительной теме.

Заметим, что в начале июня этого года представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко заявлял, что военнообязанных граждан Украины, имеющих ПМЖ (постоянное место жительства) других стран или двойное гражданство, перестали выпускать за границу в рамках мобилизационного законодательства.

Ранее президент Зеленский объяснил, почему мобилизация в Украине сложнее, чем в России.