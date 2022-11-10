В Сети распространяется фейк россиян об эвакуации украинцев из крупных городов в случае блекаута

В Сети распространяется российское ИПСО (информационно-психологическая операция – ред.) об эвакуации украинцев из крупных городов в случае блекаута в стране.

Об этом пишет Центр противодействия дезинформации.

Дезинформационная российская кампания началась со ссылки на материал The New York Times "Киев готовится к тотальной эвакуации на случай отключения электроснабжения".

Написанная статья, ссылаясь на комментарии главы департамента муниципальной безопасности КГГА Романа Ткачука, однако самих его цитат с упоминанием о планах организованной и неизбежной эвакуации 3 млн киевлян в тексте не содержалось.

"Ткачук опроверг трактовку его слов и заявил: "Система гражданской защиты должна быть готова к разным вариантам, но это не значит, что мы сейчас готовимся проводить эвакуацию", — передает Центр.

Однако российские пропагандистские СМИ продолжили кампанию и придумали фейк об эвакуации николаевцев, его уже опроверг глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

"Власти не скрывают от населения угроз и рисков нынешней зимой и пытаются максимально подготовить к ним горожан", — отметили в Центре.

Сейчас в Украине нет предпосылок для блекаута, но он все же возможен.

В Пентагоне заявили, что США и страны-партнеры помогут Украине справиться с блекаутами.

Отметим, военный эксперт Олег Жданов прогнозирует для ВСУ ловушку в Херсоне после якобы ухода оккупантов из города.

ТСН.ua собрал все, что известно о ситуации вокруг деоккупации Херсона, захваченного россиянами еще в начале полномасштабной войны.

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