В Сети распространяется информация о масштабных отключениях света: что говорят в "Укрэнерго"

Ролик о длительных отключениях света со ссылкой на "Укрэнерго", который распространяется в Сети, - это фейк.

Во вторник, 17 октября, в Сети стал распространяться видеосюжет с логотипом марафона "Единые новости" о якобы новом графике длительного отключения света по всем городам Украины со ссылкой на заявление главы "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого. Однако это видео – фейковое.

Об этом сообщили в Укрэнерго.

"Официально заявляем, Укрэнерго не планирует никаких ограничений потребления в ближайшее время – если не будут возобновлены российские атаки на энергосистему. Сейчас производства электроэнергии достаточно для покрытия всех потребностей потребителей. Состояние энергосистемы сейчас не дает никаких оснований вводить графики отключений в ближайшее время – если не будет новых обстрелов", — заявили в "Укрэнерго".

Там подчеркивают, что разжигатели искусственной паники начали пользоваться тем, что сейчас годовщина начала массированных атак на украинскую систему. В "Укрэнерго" говорят, что злоумышленники используют прошлогодние видео и тексты, некоторые сюжеты переозвучивают, добавляя дополнительное вранье, и выдают за свежие сообщения.

По информации "Укрэнерго", это уже не первый случай, когда брендинг марафона "Единые новости" используется для дезинформирования общества. Цель таких фейковых сообщений – посеять панику, недоверие и истощить украинцев.

В "Укрэнерго" призывают украинцев пользоваться только официальными источниками информации, проверять ее и соблюдать информационную гигиену.

Фейки об отключении света / Фото: Укренерго

Отключение света в Украине

Ограничений в поставках электроэнергии пока не предусматривается ни в одной из областей Украины. Так что информация о якобы применении в Украине графиков отключений электроэнергии ложна.

Теперь известно, что графики отключения электроэнергии в Украине уже разработали и утвердили для всех областей. Согласно им, дольше всего без света может оставаться Киев – до семи часов подряд. Однако отключения будут применяться только в случае необходимости.

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