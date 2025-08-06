В Сети распространяется мошенническая схема от имени "Укрпочты": в чем суть (фото)

СМС / © Firestock

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В Сети снова активизировалась опасная мошенническая схема, в рамках которой граждане получают фейковые SMS якобы от имени «Укрпочты» с просьбой подтвердить адрес доставки — на самом же деле пользователей перенаправляют на фишинговый сайт, где могут похитить их личные данные.

Об этом предупредил Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины в Telegram призвав граждан быть особенно бдительными и не переходить по сомнительным ссылкам.

Согласно сообщению, мошенники присылают сообщения якобы от «Укрпочты» с текстом о необходимости подтвердить адрес доставки товара. В SMS содержится ссылка, которая ведет на поддельный сайт. Если пользователь перейдет по ней и введет свои данные — они могут попасть в руки злоумышленников.

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© Telegram / Центр противодействия дезинформации

В АО «Укрпочта» официально подтвердили, что не имеют никакого отношения к таким рассылкам. Компания не отправляет SMS с неизвестных номеров и не просит клиентов подтверждать личную информацию через сторонние сайты.

Рекомендации по безопасности

Не переходите по подозрительным ссылкам из SMS.

Не вводите свои персональные или банковские данные.

При необходимости обращайтесь непосредственно в службу поддержки «Укрпочты» через официальные каналы.

Напомним, ранее мы писали о том, что мошенники взламывают страницы пользователей соцсетей, в частности Facebook, выманивая данные для входа, чтобы потом использовать профиль в своих преступных схемах.