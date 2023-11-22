В Сети распространяется видео из Львова, как люди в форме насильственно "упаковывают" мужчину в авто: реакция ТЦК

В Сети появилось видео со Львова, на котором зафиксирована стычка между парой и людьми в военной форме. Конфликт завершается "упаковкой" мужчины в автомобиль и ссорой с женщиной.

На видео видно, как пять человек в военной форме ночью "упаковали" в бус мужчину и выбили из рук телефон у женщины – его спутницы, которая пыталась им помешать. На инцидент уже отреагировали во Львовском ТЦК и СП.

По информации местных СМИ, конфликт произошел на улице Гавришкевича в ночь на 22 ноября. Работники ТЦК силой засунули мужчину в бус якобы из-за нарушения комендантского часа.

На кадрах также видно, что мужчины выбили телефон из рук женщины, пытавшейся воспрепятствовать действиям работников военкомата и снять ситуацию на камеру.

В то же время во Львовском ТЦК уже прокомментировали ситуацию и заявили, что проверяют информацию о причастности их работников к инциденту.

"Проверяем факт причастности военнослужащих ТЦК к данному инциденту. Командование Львовского ОТЦК и СП осуществляет меры по установлению сложившихся обстоятельств, выясняются все детали данного случая", — говорится в сообщении службы связей с общественностью Львовского областного ТЦК и СП.

Во Львове посреди улицы произошел очередной скандал с работниками ТЦК

Отметим, в Украине продолжается всеобщая мобилизация. В это время мужчины в возрасте от 18 до 60 получают повестки и могут вступить в ряды ВСУ. Юрист Владимир Романчук в статье "Как улучшить мобилизацию без драк на улицах и облав на мужчин — ответы юриста" рассказал, как действовать военнообязанному, если представители военкомата против воли пытаются усадить его в авто.

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