В Сети распространяют фейк об эвакуационных поездах из Харькова (фото)

В Сети распространяют фейк об эвакуационных поездах из Харькова (фото)

Верьте только проверенной информации!

В Сети распространяют фейковую информацию о якобы эвакуационных поездах из Харькова.

Об этом сообщила "Укрзалізниця".

"Важно, компания не составляет списки людей, которые будут эвакуированы железной дорогой. Не предоставляйте неизвестным людям свои личные данные", — предупредили в компании.

Верьте только проверенной информации! Официальные источники информации АО "Укрзалізниця":