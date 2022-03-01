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В Сети распространяют фейк об эвакуационных поездах из Харькова (фото)

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В Сети распространяют фейк об эвакуационных поездах из Харькова (фото)

Associated Press

Верьте только проверенной информации!

В Сети распространяют фейковую информацию о якобы эвакуационных поездах из Харькова.

Об этом сообщила "Укрзалізниця".

"Важно, компания не составляет списки людей, которые будут эвакуированы железной дорогой. Не предоставляйте неизвестным людям свои личные данные", — предупредили в компании.

Верьте только проверенной информации! Официальные источники информации АО "Укрзалізниця":

  • https://t.me//UkrzalInfo
  • https://www.facebook.com/Ukrzaliznytsia
  • https://www.uz.gov.ua
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Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 6:00 28 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • В личном составе – 5710 человек, пленных – 200.
  • Уничтожены и повреждены самолеты – 29 ед;
  • вертолетов – 29 ед;
  • танков – 198;
  • ББМ – 846;
  • артиллерийских систем – 77;
  • средства ПВО – 7;
  • РСЗО – 24;
  • цистерн из ГСМ – 60;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3;
  • катера – 2 единицы;
  • автомобильной техники – 305.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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