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В Сети распространяют фото "израильского паспорта" Елены Зеленской: проколы фейкоробов очевидны

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
Дата публикации
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В Сети распространяют фото "израильского паспорта" Елены Зеленской: проколы фейкоробов очевидны

В Сети распространили фейк о получении израильского паспорта Первой леди Украины Еленой Зеленской / Фото: Сайт президента Украины

Дата окончания срока действия фейкового "паспорта" Первой леди Украины истекает раньше, чем он был "выдан".

В Сети распространяют информацию, что Первая леди Украины Елена Зеленская во время своего визита в Израиль получила паспорт гражданки этого государства. Как доказательство вражеские Telegram-каналы публикуют скан этого документа.

В Центре противодействия дезинформации указали на очевидные проколы создателей этого "вброса", направленного на повышение недоверия украинского общества к представителям органов государственной власти.

Достаточно немного внимательнее присмотреться к опубликованному фото, чтобы заметить, что на так называемом "паспорте" разные шрифты.

"Это указывает на то, что даты и надписи были вырезаны из разных документов или изображений", — отметили в Центре противодействия дезинформации.

Так называемый
Так называемый "израильский паспорт" Зеленской имеет очевидные признаки фейка / Фото: Telegram / Центр противодействия дезинформации

Но наиболее очевидной ошибкой фальсификаторов стало то, что дата окончания срока действия "паспорта" (18.06.2023) истекает раньше, чем он был "выдан" (19.06.2023).

Напомним, россияне продолжают совершать в соцсетях информационно-психологические операции. В частности, страна-террористка распространяет "вбросы" о якобы "противостоянии" между президентом Украины Владимиром Зеленским и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным.

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Дата публикации
Просмотры
743
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