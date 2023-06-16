В Сети распространяют видео: во временно оккупированной Новой Каховке слышны звуки стрельбы

В ночь на 16 июня 2023 года в Сети появилось видео с временно оккупированной Новой Каховки со звуками стрельбы, которые слышны на коротком видеоролике.

Видео, вероятно, сняли местные жители. На очень коротком видео, кроме звуков стрельбы, видны многочисленные вспышки.

Заметим, что видео распространили рас "СМИ".

Мол, прямо сейчас под Новой Каховкой продолжается стрелковый бой.

Видео снято с чьего-то балкона / Фото: t.me/izvestia

«ВС РФ, вероятно, отбивают попытку высадки десанта ВСУ. Стрельбу также слышно в Таврическом и Соснах», — об этом заметил российский «журналист».

"В течение получаса идет интенсивный обстрел, звуки взрыва, все доносится со стороны берега. Но мы находимся на месте, причин для паники нет, берег укреплен, ребята держат свои позиции", – убеждают героические российские военные.

Пока нет официальной информации о ситуации во временно оккупированной Новой Каховке.

Напомним, что ранее сообщалось, что в зоопарке Новой Каховки погибли около 300 животных. В "Сказочной дубраве" подчеркнули, что они пытались эвакуировать животных, однако оккупанты заминировали территорию парка, а утром, когда пришли работники, животные уже погибли.

Из — за затопления спаслись только лебеди и утки.

Заметим, что ранее из-за подрыва Каховской ГЭС большая вода затопила Новую Каховку.