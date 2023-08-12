В Сети "раздают" всем украинцам по 9500 гривен: в Центре стратегических коммуникаций рассказали о ловушке

Центр стратегических коммуникаций зафиксировал очередную схему обмана украинцев. Так, в Сети распространяется фейковая информация о выплате кругленькой суммы для всех граждан.

В сети распространяется новость, что всем украинцам планируют раздать по 9500 гривен. Это очередная мошенническая схема.

Об этом предупредили в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

На этот раз нечистые на руку "добродетели" создали фейковую страницу украинского портала государственных услуг и назвали его DIA (правильное официальное название "Дія"). В графических редакторах дельцы подделали шрифты настоящей "Дії", наобещали раздать всем украинцам по 9500 гривен и не забыли к этому всего добавить красноречивый призыв — "Переходи и получи!". Некоторые пользователи в комментариях даже призывают делиться пин-кодами своих карт, когда "там попросят" (чего делать категорически нельзя).

"На самом деле, сама "Дія" (от себя, из своего кармана) никому и ничего не выплачивает. На портале государственных услуг пользователи могут подать электронную заявку на получение помощи (если эта опция доступна в вашем регионе), а решения по начислениям принимаются государственными органами .Выплаты происходят исключительно через государственные финансовые учреждения — "ПриватБанк", "Ощадбанк" и т.д.", — объяснили в Центре стратегических коммуникаций.

Там призывали всех быть внимательными, критично относиться к любой информации, анализировать.

"Никогда и никому, а особенно в интернете, не сообщайте свои личные данные, данные по карточкам (пин-коды, CVV, секретные вопросы). Ориентируйтесь только на информацию по официальным каналам коммуникации", — просят в Центре.

Напомним, в Киеве мошенническая группа, обещая сверхдоходы от инвестиций в казино, присвоили деньги более 100 вкладчиков. Пятерым сообщникам объявлено о подозрении.

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