Пророссийские СМИ разгоняют фейк о том, что Европейский Союз вводит систему платного въезда для всех иностранцев, в том числе для украинцев с 1 декабря 2023 года и вводит систему ETIAS. Впрочем, это – манипуляция.

Об этом сообщает Spravdi.

На самом деле никаких изменений в пересечении границ не будет, ведь по итогам октябрьского заседания Совета ЕС, запуск системы ETIAS (программа предварительной проверки безвизового режима для всех путешественников, не виза) планируется только весной 2025 года, пишут фактчекеры проекта Gwara Media.

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"Новая дорожная карта внедрения новой ИТ-архитектуры предполагает, что система Entry/Exit (электронная база, которая должна заменить ручное проставление штампов в загранпаспортах) будет готова к эксплуатации осенью 2024 года, а ETIAS — весной 2025 года", — говорится в сообщении .

К тому же, в самом Совете Европы никаких заявлений об отмене безвизового режима для украинцев нет, однако получение ETIAS разрешения для въезда в страны Шенгенской зоны после запуска системы будет обязательным.

Ранее российские кафиры начали распространять в Сети заявления о том, что 150 Мотострелковая дивизия ВС РФ оккупировала Марьинку в Донецкой области.

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