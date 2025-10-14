В Сети разгорелся скандал из-за задания в учебнике 2 класса НУШ: что там было

Школа / © pexels.com

Реклама

Мать школьника Жанна Хома выразила свое возмущение качеством учебных материалов Новой украинской школы (НУШ). В частности, учебника по авторству Александры Савченко. Ее удивило задание, которое предполагало изучение колыбельной с помощью QR-кода.

Об этом она поделилась в своем сообщении Facebook .

Проблема заключалась в том, что ссылка вела на видео одиннадцатилетней давности, размещенная на частном Youtube-канале «Наталья Иванова». В сообщении на Facebook Жанна Хома отметила халатность редакции, которая, по ее мнению, должна была тщательно проверять, какие именно внешние ресурсы используются в официальном учебном материале.

Реклама

© Facebook

«Во-вторых, видео размещено на каком-то youtube канале „Наталья Иванова“. Это что – официальный портал Новой украинской школы? Почему эта ссылка есть в учебнике? Ради любопытства заходим на канал — и ОВВА: танцы барыня сударыня уже в гаджете моего сына» — написала она.

Задание в книге. / © Facebook

Также отметила, что качество самого видео было очень низким. Она выразила обеспокоенность тем, что подобные материалы напрямую попадают в гаджеты ее сына через школьный учебник.

Сообщение Жанны Фомы в Facebook. / © Скриншот

Эта публикация вызвала оживленное обсуждение среди украинцев, которые поделились своим негативным опытом использования учебников НУШ. Комментаторы жаловались на растущую сложность программы в старших классах и непонятность некоторых обучающих текстов.

Там такие тексты на предание, что половину слов непонятных. Такое чувство, что все для того, чтобы дети ничего не научились», — отмечали пользователи.

Реклама

Комментарии под сообщением. / © Скриншот

Даже педагоги выражали разочарование в учебниках, их текстах и ссылках, указывая на системные недостатки в образовательной реформе.

Также на публикацию ответили представители НУШ в комментариях. Они отметили, что разрешение на их использование дает Министерство образования и науки Украины.

«Мы готовы написать о ваших наблюдениях. С вашей фото мы видим, что это учебник Савченко, программа НУШ-1. Если поделитесь дополнительными наблюдениями – будем благодарны. Следует привлекать внимание к тому, что нуждается в исправлении», — прокомментировали это сообщение.

Комментарий НУШ. / © Скриншот

Напомним, из 4 класса ученики будут составлять только государственную итоговую аттестацию (ГНА), которая будет носить исключительно мониторинговый характер и не будет влиять на оценки или дальнейшее обучение.

Реклама

Ранее сообщалось, что на первый взгляд, обычный математический вопрос для детей оказался неожиданно сложным для многих взрослых — в соцсетях вокруг него развернулся горячий спор, а некоторые даже жаловались на «головную боль».