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В Сети разгорелся скандал: нардеп приехал в освобожденный Тростянец в свитерке с буквой V (фото)

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В Сети разгорелся скандал: нардеп приехал в освобожденный Тростянец в свитерке с буквой V (фото)

Фото: Тростянецкий городской совет

Народный депутат Украины от фракции "Слуга народа" Николай Задорожный приехал поздравлять лесоводов в освобожденный от врага город Тростянец Сумской области в свитерке с символом рашизма.

В Сети сразу разгорелся скандал. Сам народный депутат позже заявил, что "имел неосторожность" одеть свитер с буквой V.

Детали скандала

Нардеп от партии "Слуга народа" приехал приветствовать работников Тростянецкого гослесхоза в свитере, на котором была рашистская символика — буква V. Стоит отметить, что Тростянец находился почти месяц под оккупацией. За это время в городе было много поврежденных или разрушенных помещений. В частности, и предприятие, на которое приезжал Задорожный, было повреждено российскими оккупантами.

Фото: Тростянецкий городской совет / ©
Фото: Тростянецкий городской совет

Фотографии со встречи опубликовал Тростянецкий городской совет на фейсбук-странице. Пользователи Сети сразу обратили внимание на свитер, в котором находился народный депутат. Под сообщением они оставили гневные комментарии:

  • Нормально. В каком мире живет этот персонаж и свита? Без проявлений интеллекта депутат, другие? Я не понимаю, как так?
  • Он еще не понял, что Тростянец уволили?
  • Скажите ему, что город уже уволили, пусть переоденется.
  • На спине нужно было ему нарисовать Z! Интересно, что он думал, когда надевал этого свитера?
  • И никто не знал из него тот свитер

Позже нардеп попросил прощения у украинцев

После скандала, разгоревшегося в Сети, Задорожний попросил прощения у народа Украины. Нардеп опубликовал сообщение на своей странице в фейсбуке, в котором объяснил, что "имел неосторожность" одеть на встречу в Тростянец свитер с буквой V.

"Спасибо за внимание и дельные замечания, по моему наряду на некоторых мероприятиях, проходивших сегодня в лесных хозяйствах Сумщины! Прошу простить мою опрометчивость! Уверен, что те, кто со мной общаются лично, знают мою давнюю проукраинскую позицию, желания и действия для скорейшей Победы Украины над врагом! Слава Украине!", — написал он.

Напомним, 17 сентября Россия нанесла ракетный удар по Чугуеву в Харьковской области. В результате вражеской атаки пострадала 11-летняя девочка. Ее госпитализировали в медицинское учреждение. Впрочем, медикам не удалось спасти ребенка.

Откуда происходит современный рашизм и похож ли он на нацизм – политолог

Откуда происходит современный рашизм и похож ли он на нацизм – политолог

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