В Сети разгорелся скандал: нардеп приехал в освобожденный Тростянец в свитерке с буквой V (фото)

Народный депутат Украины от фракции "Слуга народа" Николай Задорожный приехал поздравлять лесоводов в освобожденный от врага город Тростянец Сумской области в свитерке с символом рашизма.

В Сети сразу разгорелся скандал. Сам народный депутат позже заявил, что "имел неосторожность" одеть свитер с буквой V.

Детали скандала

Нардеп от партии "Слуга народа" приехал приветствовать работников Тростянецкого гослесхоза в свитере, на котором была рашистская символика — буква V. Стоит отметить, что Тростянец находился почти месяц под оккупацией. За это время в городе было много поврежденных или разрушенных помещений. В частности, и предприятие, на которое приезжал Задорожный, было повреждено российскими оккупантами.

Фото: Тростянецкий городской совет

Фотографии со встречи опубликовал Тростянецкий городской совет на фейсбук-странице. Пользователи Сети сразу обратили внимание на свитер, в котором находился народный депутат. Под сообщением они оставили гневные комментарии:

Нормально. В каком мире живет этот персонаж и свита? Без проявлений интеллекта депутат, другие? Я не понимаю, как так?

Он еще не понял, что Тростянец уволили?

Скажите ему, что город уже уволили, пусть переоденется.

На спине нужно было ему нарисовать Z! Интересно, что он думал, когда надевал этого свитера?

И никто не знал из него тот свитер

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Позже нардеп попросил прощения у украинцев

После скандала, разгоревшегося в Сети, Задорожний попросил прощения у народа Украины. Нардеп опубликовал сообщение на своей странице в фейсбуке, в котором объяснил, что "имел неосторожность" одеть на встречу в Тростянец свитер с буквой V.

"Спасибо за внимание и дельные замечания, по моему наряду на некоторых мероприятиях, проходивших сегодня в лесных хозяйствах Сумщины! Прошу простить мою опрометчивость! Уверен, что те, кто со мной общаются лично, знают мою давнюю проукраинскую позицию, желания и действия для скорейшей Победы Украины над врагом! Слава Украине!", — написал он.

Напомним, 17 сентября Россия нанесла ракетный удар по Чугуеву в Харьковской области. В результате вражеской атаки пострадала 11-летняя девочка. Ее госпитализировали в медицинское учреждение. Впрочем, медикам не удалось спасти ребенка.

Откуда происходит современный рашизм и похож ли он на нацизм – политолог

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