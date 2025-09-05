В Сети родители жалуются, что электронный "дневник" стал платным: что известно

Школа / © ONET

В украинских школах разгорелся скандал из-за популярного электронного дневника. Родители массово жалуются в соцсетях, что сервис, ранее бывший бесплатным, теперь требует ежемесячную плату.

Об этом пишет 24 канал.

Что известно о платной подписке

Пользователи сообщают, что за использование программы разработчики якобы потребовали 49 гривен в месяц. Это вызывало возмущение, поскольку приложение всегда позиционировалось как бесплатный инструмент для учащихся, родителей и учителей.

«Почему приложение потребовало подписку? И какая все-таки сумма? Почему не было информирования о таких изменениях? — спрашивают возмущенные родители.

Комментарии пользователей / © 24 канал

Пользователи отмечают, что авторизация из-за браузера перестала работать, а работники школ, как и родители, не понимают, почему сервис стал платным. Особое недовольство вызвал тот факт, что изменения ввели без предупреждения: «Не сам факт абонплаты возмущает, а как вы это делаете», — пишут в комментариях.

Скриншот обновленного приложения с платной подпиской.

Реакция разработчиков

В ответ на жалобы разработчики заявили, что «все условия пользования системой для школ, педагогов и детей остаются неизменными», но не предоставили никаких четких объяснений о плате, требуемой приложением.

Напомним, в Киеве разгорелся скандал вокруг лицея №109. Директор учебного заведения отличилась тем, что не позволяла ученикам зайти в помещение из-за их внешнего вида. Женщина не пускала в школу как ребят, так и девушек, если они были в шортах или капри. Маленькие школьники, которых не пустили внутрь, просто плакали у ворот.

Свою версию события ТСН.ua рассказал Михаил, отец одной из учениц лицея. По его словам, 2 сентября около 8:10 он привез в школу свою дочь, которая учится в пятом классе. Это был первый день с новым классом после начальной школы.