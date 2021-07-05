В Сети сообщают о "воздушном цунами" на запорожском курорте: что это было на самом деле (фото)

В Сети сообщают о "воздушном цунами" на запорожском курорте: что это было на самом деле (фото)

Запорожский курорт накрыло уникальное природное явление.

В Запорожской области над курортным Приморским заметили так называемое "воздушное цунами". Необычное природное явление наблюдали накануне, 4 июля.

Об этом сообщают пользователи соцсетей.

Необычное облако во время грозы, которое перешло в шторм, удивило местных жителей. Такое природное явление встречается в тамошних краях не часто.

На самом деле специалисты называют такое явление шкваловым воротом или shelf-cloud (грозовой вал), которое образуется при высокой влажности из-за взаимодействия потоков воздуха разных температур.

"Страшно и красиво", — пишут в соцсетях.

А автор фотографий уточнил, что у него было две минуты, чтобы зафиксировать уникальное явление.

Напомним, над станцией "Академик Вернадский" появились редкие ледяные полярные стратосферные облака: их еще называют перламутровыми.

Ранее сообщалось, что возле Одессы замерз соленый лиман — льдом покрылся весь Хаджибейский водоем. Уникальное природное явление произошло из-за долговременно низких температур. Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

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