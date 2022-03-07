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В Сети сравнили, что гуглят украинцы и оккупанты, высмеяв нелепость россиян

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В Сети сравнили, что гуглят украинцы и оккупанты, высмеяв нелепость россиян

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Судя по запросам, кроме отдыха и покупок, россияне ничем больше не интересуются.

Россия цинично напала на Украину 24 февраля, а президент страны-агрессора, упорно навязывающий свое мнение о "братском народе", продолжает боевые действия на территории нашего государства.

В Сети в очередной раз показали разницу между украинцами и оккупантами.

Об этом говорится в Telegram-канале БДСН.

На опубликованных саркастических фотографиях видно, что в то время, как россияне ищут в Сети билеты в Сочи, украинцы "гуглят" — "Как сбить военный корабль в домашних условиях".

Среди других популярных запросов Google у россиян: "Куда пойти на Масленицу". В то же время украинцы ищут варианты "мастеровки коктейлей Молотова в домашних условиях". Когда оккупантов интересует "Отдых в Ереване, преимущества", украинцы ищут в Сети семейный статус президента Владимира Зеленского, главы Николаевской ОГА Виталия Кима, советника главы ОП Алексея Арестовича.

Как начиналась война России против Украины:

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, общие боевые потери противника с 24.02 по 07.03 ориентировочно составили:

  • личного состава – более 11 тыс. человек,
  • танков ‒ 290 ед.
  • Боевых бронированных машин – 999 ед.,
  • артиллерийских систем –117 ед.,
  • РСЗО — 50 ед.,
  • средства ПВО – 23 ед.,
  • самолетов – 46 ед.,
  • вертолетов – 68 ед.,
  • автомобильной техники – 454 ед.,
  • корабли/катера — 3 ед.,
  • цистерн с ППМ — 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 7.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

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