В Сети сравнили, что гуглят украинцы и оккупанты, высмеяв нелепость россиян

В Сети сравнили, что гуглят украинцы и оккупанты, высмеяв нелепость россиян

Судя по запросам, кроме отдыха и покупок, россияне ничем больше не интересуются.

Россия цинично напала на Украину 24 февраля, а президент страны-агрессора, упорно навязывающий свое мнение о "братском народе", продолжает боевые действия на территории нашего государства.

В Сети в очередной раз показали разницу между украинцами и оккупантами.

Об этом говорится в Telegram-канале БДСН.

На опубликованных саркастических фотографиях видно, что в то время, как россияне ищут в Сети билеты в Сочи, украинцы "гуглят" — "Как сбить военный корабль в домашних условиях".

Среди других популярных запросов Google у россиян: "Куда пойти на Масленицу". В то же время украинцы ищут варианты "мастеровки коктейлей Молотова в домашних условиях". Когда оккупантов интересует "Отдых в Ереване, преимущества", украинцы ищут в Сети семейный статус президента Владимира Зеленского, главы Николаевской ОГА Виталия Кима, советника главы ОП Алексея Арестовича.