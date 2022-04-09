В Сети сравнили монумент Родине-матери в Украине и РФ: разница шокирует

Между двумя скульптурами присутствует ошеломляющий символизм.

В Сети юзеры принялись активно сравнивать монументы Родине-матери, установленные в Украине в Киеве, и в России в Волгограде.

Как отмечают интернет-пользователи, разница между двумя скульптурами имеет потрясающий символизм. Так, Родина-мать в Киеве со спокойным выражением лица держит в руках меч и щит и "смотрит" на Восток.

Родина-Мать в Украине

Родина-Мать в Украине

В то время как Родина-мать в Волгограде с жуткой гримасой зовет на войну и "идет" с мечом на Запад.

Родина-Мать в России

Родина-Мать в России

Отметим, что тем временем Украина уже получила опросник, заполнение которого является необходимым шагом на пути получения статуса кандидата в Евросоюзе. По словам вице-премьера Украины по европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной, Украина может приобрести статус кандидата на вступление в ЕС уже в июне 2022 года.

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