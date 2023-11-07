В Сети запустили фейк о ТСН.ua и обращении Залужного: телеграм-каналы активно распространяют ложь

Ничего общего с правдой вброс не имеет.

В Сети распространяется фейк о ТСН.ua и обращении Залужного. Неизвестные воспользовались фотошопом, чтобы запустить дезинформацию о призыве главнокомандующего ВСУ к госперевороту.

Откровенную ложь разгоняют в телеграм-каналах.

Фейк с публикацией ТСН.ua видео о призыве Залужного к госперевороту / Скриншот

Фейк о ТСН.ua и обращении Залужного / Скриншот

Что еще известно

Как отмечается, ТСН.ua якобы разместил видео, созданное нейросетью, на котором Валерий Залужный призывает к госперевороту. Очевидно, эти люди очень хотят навредить Украине. Они сделали скрин из новостной ленты на ТСН.ua, а затем применили несколько нехитрых приемов в фоторедакторе, чтобы вставить заголовок "Залужный объявил переворот (видео)".

Оригинал страницы ТСН.ua / Скриншот

Безусловно, ни одна подобная новость на сайте ТСН.ua не публиковалась. Фейк был вставлен вместо новости "Началась эвакуация украинцев из Сектора Газа: что известно".

Ранее появилась информация о ведущем и журналисте телеканала 1+1 Марафон Евгении Плинском, который якобы создал телеграм-канал с "военным дневником". Однако это не соответствует действительности.

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