В Сети запустили фейковый бот от имени Умерова: что говорят в Минобороны

Мошенники начали использовать имя и фамилию министра обороны Украины Рустема Умерова для сбора информации от граждан Украины.

Неизвестные создали в сети фейковый аккаунт и начали сбор информации об украинцах от имени министра обороны Рустема Умерова. На самом же деле у министра нет аккаунта в телеграмме.

Об этом информирует прессслужба Минобороны Украины.

"В Телеграмме неизвестные создали аккаунт, используя имя и фамилию Министра обороны Украины. Сегодня (4 декабря — ред.) они начали собирать данные, делая вид официальный канал информации. Обращаем ваше внимание — у Рустема Умерова нет аккаунта в телеграмме. Просим не предоставлять никакой информации по просьбе индивидов, ведущих этот аккаунт, а также подать жалобу на него", — говорят в Минобороны.

Отметим, что российские оккупанты систематически распространяют фейки об Украине. В частности, в последнее время появились пропагандистские выдумки о "раздоре между Залужным и Зеленским", о "Майдан-3" и о том, как украинцы покидают наше государство. Однако, по словам советника руководителя ОП Михаила Подоляка, все это — не более чем попытки РФ посеять смуту и поссорить общество.

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