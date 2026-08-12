В Севастополе было шумно: после работы российской ПВО в Балаклаве загорелся дом

Пожар, огонь / © pixabay.com

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В оккупированном Севастополе ночью раздавались взрывы и активно работала российская противовоздушная оборона. После этого в Балаклаве, по сообщениям местных жителей, загорелся жилой дом.

Об этом сообщает мониторинговый Telegram-канал " Крымский ветер " со ссылкой на своих подписчиков.

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По словам очевидцев, в Севастополе были слышны взрывы и работа российского ПВО. В частности, сообщалось о пусках комплекса "Панцирь" в районе Ялтинского кольца.

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© Крымский ветер

© Крымский ветер

Один из подписчиков канала предположил, что комплекс мог использовать весь имеющийся боезапас ракет. В то же время, независимого подтверждения этой информации нет.

Впоследствии в Балаклаве сообщили о пожаре в жилом доме. По предварительным данным, возгорание произошло после работы российского ПВО.

Уточняется, что дом горел в историческом центре Балаклавы, недалеко от горы Чембало.

Информация о масштабах пожара, возможных пострадавших и других последствиях уточняется.

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Напомним, среди кафиров в Крыму распространились безосновательные слухи о подготовке Украиной морского десанта, из-за чего силовики и коллаборанты массово вывозят свои семьи с полуострова. Полноценной эвакуации подразделений нет. Панику подогревают реальные проблемы со снабжением света, горючего и продуктов. По мнению военного эксперта Владислава Селезнева, результативные удары по Крыму могут вынудить президента РФ Владимира Путина принять мирные инициативы Украины.

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