В Севастополе и вблизи раздаются взрывы: мониторинговые каналы сообщают об атаке дронов

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Во временно оккупированном Севастополе и Симферопольском районе Крыма ночью 8 июля прогремели взрывы. Мониторинговые каналы сообщают о пролете беспилотников и работе российской противовоздушной обороны.

По сообщениям мониторингового канала " Крымский ветер ", воздушная тревога в Севастополе была объявлена только через 12 минут после стрельбы по беспилотнику в районе Инкермана и через четыре минуты после первых взрывов.

По данным канала, в районе Южной бухты прогремели по меньшей мере два взрыва. Там же, по предварительной информации, могут находиться оставшиеся в Севастополе корабли Черноморского флота РФ.

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Также подписчики сообщают о пролете беспилотников над Симферопольским районом, Гагаринским районом Севастополя и Северной стороной города. Кроме того, очевидцы заявляют о еще одном мощном, но глухом взрыве в Севастополе.

Официальной информации от российских оккупационных властей относительно причин взрывов и возможных последствий пока нет. Информация требует подтверждения.

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Напомним, система NASA FIRMS зафиксировала пожары в нескольких районах временно оккупированного Крыма – на подстанциях «Саки» и «Западно-Крымская», вблизи железнодорожной станции и позиции С-400. Также сообщается о пожаре в акватории к северу от Керчи и на АЗС в Мелитополе. Официальных комментариев оккупационных властей нет.

Также во временно оккупированном Севастополе после ночной атаки ВСУ на энергообъекты полностью исчез свет . Оккупационные власти подтвердили поражение энергетической инфраструктуры. По сообщениям местных, взрывы слышали также в Симферополе, Керчи, Алуште и Бахчисарае. В Крыму ввели аварийные отключения электроэнергии.

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