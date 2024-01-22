В Севастополе перекрыли водоснабжение – закрыли школы и садики

Якобы жидкость загрязнилась из-за этого, что выпало много быстро растаявшего снега. Поэтому последовал резкий приток грязной жидкости с гор и поднялись грунтовые воды.

Во временно оккупированном Крыму Севастополь остался без питьевой воды из-за уровня ее загрязненности, превышающего норму в 60 раз. Водоснабжение было перекрыто на минимум несколько дней.

Об этом заявили оккупационные власти, а именно назначенный Россией губернатор города Михаил Развожаев.

Администрация аннексированного Севастополя объявила 23 и 24 января в выходные дни из-за проблем с водоснабжением, а понедельник в городе сократили рабочий день.

В настоящее время во временно оккупированном Севастополе закрыли школы и детские сады. В дошкольных учреждениях работают только дежурные группы – для детей, родители которых продолжают ходить на работу.

Что известно о погодных условиях в Крыму

Перебои со снабжением водопроводной водой в Севастополе начались 19 января. За ночь в городе и окрестностях выпала треть месячной нормы осадков, что привело к мощному наводнению.

Ситуацию усилило быстрое таяние снегов в Крымских горах из-за резкого потепления. Уровень воды в реке Черной поднялся на 70 см, в реке Бельбек – 1,5 метра.

В пригороде Севастополя затопили десятки частных домов и садовых участков. В селе Черноречье и поселке Сахарная Головка часть жителей пришлось эвакуировать.

Из-за резкого подъема уровня грунтовых вод и схода селевых потоков повысилась мутность воды в Чернореченском водохранилище, которое является основным источником водоснабжения для полумиллионного Севастополя, показатели загрязнения оказались превышенными в 60 раз. Это привело к выходу из строя очистных сооружений.

оккупанты временно остановили работу водопровода

Чтобы предотвратить порчу оборудования, российские власти города остановили эксплуатацию водопровода.

С 19 января вода в жилые дома и предприятия в Севастополе подается по графику – по несколько часов в сутки.

Жители сообщают, что в кранах течет грязная вода – с мусором.

В некоторых частях города водоснабжение полностью прекращено.

К примеру жители Гагаринского района пожаловались на отсутствие воды от обеда 19 января. Чиновники объясняют это тем, что из-за большого ажиотажа в момент подачи воды снижается напор и до многих домов вода просто не доходит.

Воду для питья и технических нужд в разные районы Севастополя поставляют 20 грузовых водовозок.

Российские власти города утверждают, что в завершение работ по очистке системы водоснабжения потребуется еще более 50 часов. Восстановить полноценное водоснабжение должно вечером 24 января.

Тем временем стало известно, что оставшиеся в Севастополе корабли ВМС Украины передавать в состав Черноморского флота не будут, их утилизируют.

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