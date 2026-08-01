В Севастополе после серии взрывов вспыхнул мощный пожар: над городом поднялся километровый шлейф дыма

Крым / © Жовта стрічка

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Во временно оккупированном Крыму в ночь на 1 августа сообщили о взрывах в Севастополе, Качи и Керчи.

По словам местных жителей, около 23:45 в Каче заработала мобильная огневая группа. Очевидцы якобы слышали пролет беспилотника, а впоследствии два взрыва, один из которых был особенно мощным.

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Приблизительно в 23:49 сильный взрыв прогремел в районе Балаклавской ТЭС. В Севастополе также сообщали о стрельбе и взрывах вблизи энергетического объекта.

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В районе мыса Фиолент очевидцы слышали работу российского зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь". После пролета дронов там якобы произошло попадание, сопровождавшееся повторной детонацией и пожаром.

В общей сложности местные жители насчитали около восьми взрывов. После них над местностью было видно зарево, а шлейф дыма через 15 минут растянулся примерно на один-два километра.

По предварительным предположениям местных Telegram-каналов, пожар мог возникнуть на территории позиций 475-го центра радиоэлектронной борьбы на мысе Фиолент или на высотах Кая-Баш вблизи Балаклавы, где расположены позиции российской ПВО.

Кроме того, продолжающиеся взрывы были слышны в Керчи со стороны района Войково.

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Официальных данных о причинах взрывов, масштабах повреждений и возможных пострадавших пока нет. Информация требует подтверждения.

Напомним, военный эксперт Алексей Гетьман высказал мнение о том, что первый этап освобождения Крыма уже начался. По его словам, удары ВСУ по транспортной и топливно-энергетической инфраструктуре, а также по маршрутам поставки на полуострове могут являться частью первого этапа подготовки к его деоккупации.

Напомним, ранее командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди (Мадяр) заявлял, что украинские войска проводят операцию, направленную на создание условий для изоляции Крыма. В рамках этих действий военные наносят системные удары по российской логистике. Такие удары должны ослабить возможности русской группировки войск на полуострове.

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