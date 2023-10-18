В Севастополе раздался взрыв: оккупационная "власть" советует "отписаться от пабликов"

В западной части Крыма была объявлена воздушная тревога.

Вечером среды, 18 октября, во временно оккупированном Севастополе раздался взрыв, после чего над городом виднеется густой дым.

Об этом сообщают крымские паблики.

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Перед этим на западной части Крыма была объявлена воздушная тревога из-за ракетной тревоги.

Местные телеграмм-каналы пишут, что сначала было слышно взрыв, а затем раздались сирены тревоги. Взрыв прогремел в районе бухты Сухарная балка.

Реалии добавляет, что в районе взрыва расположены как минимум 4 склада с вооружением, в том числе с ракетами РФ.

Взрыв в Севастополе 18 октября. Фото: крымские паблики

Оккупационная "власть" отреагировала и заявила, что дым, который видели жители Крыма — это вроде бы "следствие детонации боевой части ракеты в поле".

"По предварительным данным в районе Кара-Кобы была сбита ракета, боевая часть сдетонировала на земле в поле. Никто из людей не пострадал. Никакого повреждения инфраструктуры нет", — уверяет так называемый "глава" Севастополя Михаил Разважаев.

Кроме того, оккупанты советуют крымчанам "отписаться от пабликов" и призывают не писать в Сети какую-либо информацию о звуках взрывов.

"Отпишитесь от пабликов, у которых главная цель хайпировать, работать на врага и будоражить людей. И помните: чтобы не помогать врагу, не пишите в открытом доступе вопрос о звуках. Дождитесь официальной информации, она публикуется оперативно", — написал он.

По состоянию на 18:50 в Севастополе снова объявлена воздушная тревога.

Напомним, Оккупанты в Крыму придумали новую схему заманивания людей на войну в Украину.

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