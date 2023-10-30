В Севастополе раздаются взрывы: оккупанты якобы "отбивают атаку украинских дронов"

Беспокойная ночь продолжается и в Крыму.
Оккупационная «власть» в ночь на 30 октября сообщила о том, что будто Силы Черноморского флота отбивают «атаку украинских дронов» над акваторией рядом с Севастополем.
Об этом сообщил "губернатор" Михаил Развожаев.
"Громкие звуки – это на внешнем рейде. По предварительной информации, ЧФ отражает атаку «БПЛА ВСУ», – говорится в сообщении.
Напомним, что россияне с временно оккупированного левого берега атаковали Херсон, есть травмированные горожане.
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