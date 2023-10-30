В Севастополе раздаются взрывы: оккупанты якобы "отбивают атаку украинских дронов"

Беспокойная ночь продолжается и в Крыму.

Оккупационная «власть» в ночь на 30 октября сообщила о том, что будто Силы Черноморского флота отбивают «атаку украинских дронов» над акваторией рядом с Севастополем.

Об этом сообщил "губернатор" Михаил Развожаев.

"Громкие звуки – это на внешнем рейде. По предварительной информации, ЧФ отражает атаку «БПЛА ВСУ», – говорится в сообщении.

Напомним, что россияне с временно оккупированного левого берега атаковали Херсон, есть травмированные горожане.

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